Румынский Майдан против правительства коррупционеров 6 Александр Чурсин, «Новая газета»

7.02.2017, 10:22

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Полумиллионные акции протеста застигли власть врасплох.

На последних парламентских выборах в Румынии в декабре прошлого года победу одержала Социал-демократическая партия (СДП). Шлейф коррупционных скандалов и уголовных дел не помешал социал-демократам, щедро раздававшим в ходе избирательной кампании популистские обещания высоких зарплат и низких налогов, вернуть себе бразды правления. Руководство СДП, сформировав правительство, первым делом решило кардинальным образом пересмотреть антикоррупционное законодательство, от которого уже пострадали сотни функционеров партии. В обход парламента премьер-министр подписал постановление об амнистии соратников-коррупционеров и внесении в уголовный кодекс послаблений за должностные преступления государственных чиновников. Никто и ничто не могло, казалось бы, воспрепятствовать социал-демократам реализовать задуманное — силы политических оппонентов были раздроблены и находились в меньшинстве. Однако они не учли мнение румынского народа, для которого коррупция во власти — больная тема.

Главной ареной гражданского сопротивления, начиная с 31 января, стала площадь Виктории в Бухаресте, где располагается резиденция премьера и совета министров. Ежедневно к 17.00 сюда собирались десятки тысяч жителей румынской столицы, чтобы выразить свой протест против планов властей свести на нет борьбу с коррупцией. Митинги затягивались до полуночи.

Над людским морем реяли национальные флаги и тысячи самодельных плакатов: «Нет амнистии ворам!», «СДП — партия коррупционеров!», «Правительство — в отставку!». С восторгом были приняты манекены, представляющие ведущих социал-демократических политиков в полосатых тюремных робах.

Большинство демонстрантов — молодежь и люди среднего возраста. Очень много молодых пап и мам с детьми. Так, например, 30-летняя Дана привела на площадь своих дочерей 5-ти и 7-ми лет. «Пусть учатся, — заявила женщина журналистам. — Им жить в этой стране, а за свободу и гражданские права надо уметь бороться».

Все акции проходили исключительно мирно. Правда, на второй день протестов, когда на Виктории собралось более 100 тысяч человек, группа футбольных фанатов попыталась устроить побоище с силами правопорядка. Но участники гражданского протеста не поддержали хулиганские выходки.

Очень скоро выяснилось, что за провокационными действиями стояли близкие к руководству СДП люди — братья Негоица, владеющими столичным футбольным клубом «Динамо».

По их заданию, как написала в фейсбуке бывшая жена одного из братьев, болельщиков специально собрали и доставили на площадь на автобусах, чтобы дестабилизировать ситуацию и обвинить демонстрантов в попытке устроить государственный переворот.

Провокация не удалась. Зато в следующий вечер многие демонстранты появились на площади с букетами белых гвоздик и тюльпанов, которые раздавали полицейским. Совсем маленькая девочка, пробравшись за ограждение, смело подбежала к солидному стражу порядка и подарила ему цветок. Полицейский, неловко наклонившись, под аплодисменты растроганно расцеловал девчушку в обе щеки.

По своему размаху, как признали местные наблюдатели, протестные выступления румын превзошли революционные события 1989 года, в результате которых пал режим Чаушеску. В первую февральские неделю в ежедневных митингах и демонстрациях по всей Румынии участвовали сотни тысяч человек, а в минувшее воскресенье их число превысило полмиллиона человек.

На стороне народа президент, прокурор, патриарх и Европа

У стихийных протестов не было каких-либо конкретных политических организаторов и руководителей. Оппозиционные партии, застигнутые врасплох всплеском народного возмущения, оказались не способны его возглавить. Оставалось только примкнуть.

Первым, кто это сделал, был президент Румынии Клаус Йоханнис, избранный при поддержке Национал-либеральной партии (НЛП). По-другому он вряд ли мог поступить, поскольку, вступая в должность, дал клятву последовательно бороться с коррупцией в государстве.

Йоханнис не только лично принял участие в уличном шествии, он внес в парламент предложение о национальном референдуме, заявив, что только сам народ должен решать — стоит ли прекращать борьбу с коррупцией. Также президент направил запрос в конституционный суд о легитимности правительственного постановления.

По мере нарастания протестных акций активизировались и другие общественные силы и официальные представители. Парламентская фракция национал-либералов пообещала поставить вопрос о вотуме недоверия правительству. Генеральный прокурор назвал решение кабинета министров противоречащим конституции и не имеющим силы, потому что оно принято в обход законодательной власти.

Не осталась в стороне даже румынская патриархии, призвавшая премьера отозвать скандальное постановление, которое раскололо общество и грозит безопасности страны.

Подали свой голос и зарубежные партнеры Румынии. Дипломаты пяти европейских стран и США направили совместное письмо главе правительства, в котором, указав на взятые румынской стороной обязательства по искоренению коррупционных преступлений, предупредили о пагубных последствиях ошибочного правительственного решения.

От Еврокомиссии озабоченность ситуацией в Румынии высказали ее председатель Жан-Клод Юнкер и его заместитель Франс Тиммерманс. В Европарламенте выдвинули предложение, что если румынское правительство не пересмотрит свою позиции, то лишить страну доступа к еврофондам кредитования и программам экономического и инвестиционного развития.

«Местный барон» национального масштаба

Социал-демократы делали вид, что не замечают нарастающую протестную волну. Премьер Сорин Гриндяну категорически отказался отзывать подписанный им документ. Лидер партии СДП Драгня заявил, что митинги проплачены заинтересованными в дестабилизации Румынии силами, в частности, деньгами Сороса.

В чем же заключалась причина такого упорства?

Ответ лежит на поверхности. После ухода скандально известного Виктора Понты с поста председателя партии во главе нее встал уже упомянутый Ливиу Драгня — политик с большими амбициями, сомнительным прошлым и проблемами с законом.

В начале нулевых годов молодой Драгня был уже заметным региональным деятелем: префект уезда, президент областного совета, член национального бюро СДП. Рост политического влияния подкреплялся коммерческой деятельностью, успех которой обеспечивался служебным положением.

С каждой новой ступенькой карьеры увеличивалось и личное благосостояние политика. В скором времени Драгня владел несколькими земельными участками, строительной фирмой, тремя гостиницами и домом отдыха, двумя загородными резиденциями. В прессе за ним закрепилось прозвище «местный барон».

Параллельно Драгня упорно двигался к главной цели — стать политиком национального масштаба. В 2009 году ему это удалось — назначали министром регионального развития и утвердили исполнительным секретарем СДП.

Сомнительные коммерческие дела Драгня неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Однако до конкретных обвинений дело так и не доходило, пока Национальное управление по борьбе с коррупцией (DAN) не возглавила непримиримая к мздоимцам Лаура Ковеши.

В 2015 году DAN убедительно доказало, что Драгня на министерском посту, используя подкуп избирателей, сфальсифицировал результаты национального референдума. Экс-министр получил год тюрьмы условно, а при попытке оспорить приговор низшей инстанции высший апелляционный суд добавил ему еще один год.

Таким образом, председатель правящей партии лишился права претендовать на государственные должности. А ему очень хотелось. Вот и появилось на свет злополучное постановление правительства, которое должно было выполнить двоякую задачу. Во-первых, декриминализировать коррупционные преступления, повысив планку материального ущерба от них до 200 тысяч лей (Драгня инкриминируют ущерб в 100 тысяч), и, во-вторых, амнистировать уже осужденных коррупционеров, среди которых львиную долю составляют социал-демократы.

Кризис обостряется

Упрямство социал-демократического правительства только усилило народный протест — каждый день росла численность митингов и демонстраций, втягивая в акции все новые слои населения. На этом фоне представители СДП попытались создать видимость уступки.

На экстренном заседании кабинета министров постановление было отозвано. Но сразу же после него премьер Гриндяну заявил, что правительство будет добиваться принятия желаемых изменений в уголовный кодекс через парламент, где СДП в коалиции с Альянсом либералов и демократов располагает большинством.

Такое откровенное игнорирование общественного настроения со стороны главы правительства вызвало новое гневное возмущение румын. К тому же достоянием публики стали сведения о намерении властей расформировать DAN, объединив его с антикоррупционными подразделениями полиции под руководством своего человека из СДП. В этой связи все большую популярность среди митингующих набирает мнение превратить протест в бессрочный до тех пор, пока кабинет социал-демократов не уйдет в отставку и не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Со своей стороны СДП явно не намерена добровольно оставить власть, упирая на то, что законно выиграла выборы.

В ответ на требования народа социал-демократы пытаются мобилизовать своих сторонников. В прошедшее воскресенье им удалось собрать несколько сот человек на альтернативный митинг у президентского дворца.

В это время на площади Виктории находились более 250 тысяч оппонентов, и нет никаких оснований думать, что завтра они не придут опять сюда снова.

Александр Чурсин, «Новая газета»