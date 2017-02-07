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«Али-Баба» изменил правила бесплатной доставки в Беларусь

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  • 7.02.2017, 10:30
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Торговая интернет-площадка AliExpress объявила об отказе от уровня «Эконом-доставка» для покупателей из Беларуси и Украины.

Сообщение об этом опубликовано на сайте компании (перевод – tut.by).

Опция «Эконом-доставка» (Economy Shipping) — самая дешевая и наиболее длительная из всех, что предлагает площадка. В ней товар пересылают с помощью служб China Post или HongKong Air Mail, международный трек-номер при этом не присваивается.

По сообщению компании, от такого способа пересылки было решено полностью отказаться в Беларуси и Украине. Для покупателей из России «Эконом-доставка» станет недоступна для товаров дороже двух долларов. Изменения вступят в силу 7 февраля в 11.00 по минскому времени.

Некоторые СМИ сообщили об ожидаемом подорожании товаров интернет-площадки за счет обязательной платы за доставку. Однако из опубликованного объявления это не следует. По сообщению компании, для белорусов останутся доступны уровни «Стандартная доставка» (Standard Shipping) и «Ускоренная доставка» (Expedited Shipping). «Стандартная доставка» осуществляется службами EMS, ePacket или DHL Global Mail и может быть бесплатна для покупателя.

Глава Alibaba Russia Марк Завадский в комментарии для РБК поделился предположением, что новые правила не отразятся на цене доставки — скорее продавцы учтут ее в цене самого товара.

«Бесплатной доставки в принципе не бывает, в большинстве случаев она уже входит в стоимость товара, — объяснил он. — Мы не думаем, что будет серьезное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определенной отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно».


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