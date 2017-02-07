В Любани сгорел школьный автобус

В Любани сгорел школьный автобус10
- 7.02.2017, 10:43
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Причина возгорания устанавливается.
6 февраля около 15:15 в Любани загорелся стоящий в гараже школьный автобус ПАЗ. Как сообщили в МЧС, водитель проводил ремонтные работы, а незадолго до начала пожара вышел в соседний гаражный бокс. Причина возгорания устанавливается.
Инцидент произошел на улице Социалистической. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из гаражного бокса шел дым. С огнем справились, однако в результате пожара был уничтожен не только автобус, но и перекрытие здания.
Никто не пострадал.