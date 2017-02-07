Десятки фирм США присоединились к иску против миграционного указа Трампа 5 7.02.2017, 11:10

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA / Globallookpress.com

Общее число фирм, поддержавших иск штата Вашингтон против указа Трампа, возросло до 127.

Группа американских компаний, выступающих против указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств, быстро выросла. В первый же день после того, как в суд в Сан-Франциско была подана экспертная оценка этого указа, подготовленная по заказу 97 ведущих американских компаний в области информационных технологий, к обращению присоединились еще около 30 фирм, сообщает DW.

Среди них - одна из крупнейших американских фирм в сфере инфотехнологий HP, автомобильная компания Tesla и производитель космической техники SpaceX и другие. К вечеру понедельника, 6 февраля, число подписантов увеличилось до 127. В письме, направленном в суд, предприятия называют распоряжение Дональда Трампа противозаконным.

Напомним, 4 февраля федеральный суд в Сиэтле, приняв постановление по иску штатов Вашингтон и Миннесота, наложил временный запрет в масштабах всей страны на исполнение указа президента Трампа, который ужесточал иммиграционный режим и временно запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Вслед за этим апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил срочное ходатайство, поданное администрацией Трампа, о немедленном снятии временного запрета на исполнение скандального указа, подписанного 27 января. Судьи намерены обстоятельно рассмотреть аргументы обеих сторон. Заседание суда начнется 7 февраля в 15.00 по местному времени (02.00 8 февраля по белорусскому). На изложение по телефонной связи своих позиций сторонам выделено по полчаса.