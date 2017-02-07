Дворкович: Подвижек в переговорах с Беларусью по газу до сих пор нет 17 7.02.2017, 11:16

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Аркадий Дворкович

Российская сторона по-прежнему ждет оплаты задолженности за газ в полном объеме.

Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович во вторник журналистам, сообщает interfax.by.

"Пока нет подвижек, ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", - сообщил российский чиновник.

Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь" (всего за год накопилось около $550 млн).