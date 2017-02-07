Долги главного обувщика диктатора будут погашать за счет белорусов 9 7.02.2017, 11:35

Правительство предоставило «Марко» гарантии по кредитам.

Правительство предоставит гарантии «Белагропромбанку» в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемых «Марко».

Как сообщает пресс-служба Совмина, речь о кредитах в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года, выдаваемых этим банком ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» для финансирования инвестпроекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013 – 2024 годы».

Соответствующее решение закреплено Постановлением Совета Министров от 06.02.2017 №98.

В соответствии с документом, плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1 процента от сумм кредитов.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Заметим, что в минувшую пятницы во время «Большого разговора» Лукашенко заявил, что носит обувь производства вышеупомянутого холдинга.