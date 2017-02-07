Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров
- 7.02.2017, 11:46
Мяч пролетел через все поле и попал в ворота из-за ошибки вратаря соперника.
Вратарь испанского клуба «Посуэло Аларкон» Сальва забил мяч ударом со своей штрафной линии в матче четвертого дивизиона чемпионата страны с «Вильянуэво-дель-Пардильо».
Видеозапись момента появилась на странице «Посуэло» в Twitter, сообщает lenta.ru.
При счете 0:0 Сальва произвел удар с расстояния 80 метров, мяч пролетел через все поле и попал в ворота из-за ошибки вратаря соперника. Этот гол оказался победным. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Посуэло Аларкон».
GOLES⚽️ | @FCVPAR - @Cfpozuelo | Increíble gol visto en Los Pinos, @salvita001 marcaba desde su propia portería🥅 y nos daba los 3 puntos💪🏼 pic.twitter.com/sgTqLU29ft— C.F. Pozuelo (@Cfpozuelo) 5 февраля 2017 г.