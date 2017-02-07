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Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров

  • 7.02.2017, 11:46

Мяч пролетел через все поле и попал в ворота из-за ошибки вратаря соперника.

Вратарь испанского клуба «Посуэло Аларкон» Сальва забил мяч ударом со своей штрафной линии в матче четвертого дивизиона чемпионата страны с «Вильянуэво-дель-Пардильо».

Видеозапись момента появилась на странице «Посуэло» в Twitter, сообщает lenta.ru.

При счете 0:0 Сальва произвел удар с расстояния 80 метров, мяч пролетел через все поле и попал в ворота из-за ошибки вратаря соперника. Этот гол оказался победным. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Посуэло Аларкон».


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