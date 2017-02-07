Минчанам предлагают арендные квартиры в доме, который более 10 лет не могли отремонтировать 3 7.02.2017, 12:00

В начале 2000-х годов хрущевку сделали «экспериментальной».

В этом месяце нуждающимся в улучшении жилищных условий предлагают очередную партию арендных квартир. Часть из них в необычном доме, в котором более 10 лет не могли закончить реконструкцию, сообщает tut.by.

Дом, о котором идет речь, — пятиэтажка на улице Осипенко, 19. В начале 2000-х годов хрущевка стала экспериментальной: здесь впервые делали проект реконструкции дома с перепланировкой квартир. Корпус дома расширили, за счет чего увеличились комнаты и кухни. Последние, например, с 6 метров «выросли» до 8−10. Кроме того, в доме сделали надстройку мансардного этажа.

Сроки окончания ремонта постоянно переносились, на объекте менялся подрядчик. И в итоге вторая половина дома, откуда жильцов переселили, простояла пустой более восьми лет. К ремонту в очередной раз вернулись лишь в прошлом году, решив половину дома отдать под арендное жилье. Теперь в доме 48 арендных квартир, которые предлагают очередникам разных районов.

Например, в Первомайском районе для очередников в этом доме есть три «двушки». Площадь квартир 54−55 квадратных метров. Платить за них надо будет 301−305 рублей в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района по переулку К. Чорного, 5 по 18 февраля в приемное время: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 13.00 (воскресенье — выходной).

Для очередников Центрального района в доме предоставляют три двухкомнатные квартиры площадью 53−54 квадратных метров. Платить за них надо будет 296−301 рубль в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул. Мельникайте, 6) по 20 февраля включительно.

В Ленинском районе предлагают квартиру не на Осипенко — есть в доме № 28 по улице Полевой однокомнатная. Для тех, кто получает жилье на время службы.

Площадь жилья 30 метров, арендная плата составит 33 рубля в месяц. Заявления принимаются по 11 февраля в «Одном окне» исполкома по ул. Маяковского, 83.

В Советском районе для первоочередников есть комната в квартире в доме № 21А по ул. Красной. Площадь комнаты 16,5 метра. Платить за одного человека придется 87 рублей, за двух и более — 39 рублей в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8) по 15 февраля.