Антициклон «Эрика» принесет в Беларусь интересные небесные явления 7.02.2017, 12:07

В ночь на среду установится спокойная морозная погода.

Антициклон «Эрика» принесет в Беларусь сильные морозы, сообщил БелТА синоптик Дмитрий Рябов.

«Морозы усилятся. Погоду будет определять арктический антициклон «Эрика». В очередной раз сработает ультраполярный атмосферный процесс. Воздушные массы, распространяясь с территории Карского моря, обусловят очень холодную погоду. Дополнительное ощущение холода будет создавать сильный ветер. Температура по ощущениям будет казаться на 5-7 градусов ниже фактической. Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу, где скажется влияние фронтального раздела. На отдельных участках дорог ожидается гололедица», - рассказал синоптик.

Атмосферное давление будет высоким. Погода установится спокойная морозная, по юго-западу страны ожидаются небольшие осадки в виде слабого снега.

В условиях низкой температуры, солнца и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов.

В среду ночью температура составит минус 18-24, в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей - 25-28 градусов мороза, по юго-западной части страны - 11-17 градусов ниже нуля. Днем ожидается минус 9-15. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны ожидаются снег, слабая метель.

В четверг ночью температура составит минус 9-16, по северо-восточной части страны - 17-24 градусов мороза, при прояснениях - 25-28 градусов ниже нуля. Днем - минус 7-14, по северо-востоку - до минус 16. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны ожидается кратковременный снег.

В пятницу ночью температура составит минус 11-18, при прояснениях - до минус 23, в юго-западных районах - 9-10 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется минус 5-12. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-западу страны ожидается кратковременный снег.