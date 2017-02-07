Рабочие Тракторного завода: Если не будет достойной зарплаты – выйдем на Площадь

Рабочие Тракторного завода: Если не будет достойной зарплаты – выйдем на Площадь7
- 7.02.2017, 12:15
Из-за низких зарплат ситуация на заводе находится на грани бунта.
Об этом в «Фейсбуке» написал лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.
«Терпение рабочих на исходе, вот что пишут мои ИП у нас на ветках «Перспективы»:
Сегодня пришла покупательница. Она работает на Тракторном заводе. Сейчас там рабочих 30 тысяч и они все на пределе эмоций. Сказали руководству завода: если не будет достойной зарплаты то разберут арматуру и выйдут на Площадь!
Все трактора отдали за долги России бесплатно. Таким образом разгрузили стоянки завода.
Россия в свою очередь требует продажи завода за долги.
Завод поднял бунт. Из-за того, что тракторов нет и денег тоже нет».