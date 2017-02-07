Ограбивший обменник студент угрожал кассиру зарядкой от мобильника 7.02.2017, 12:31

Стали известны новые подробности дела о нападении на обменный пункт в Первомайском районе Минска.

Как уже сообщалось, 6 февраля был арестован подозреваемый — 21-летний студент одного из ВУЗов столицы. Он, якобы, хотел рассчитаться с долгами, сообщает euroradio.fm.

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", парня задержали милиционеры при поддержке бойцов "Алмаза" около ВУЗа. Выяснилось, что он готовился к преступлению. В качестве взрывного устройства, которым он угрожал работнице обменника, злоумышленник использовал зарядное от мобильного телефона.

Кассир передала ему почти 3 тысячи рублей. Украденные деньги студент раздал за долги или потратил на свои нужды. Во время обыска у него нашли пневматический пистолет.

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