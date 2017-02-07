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В Британии родился зеленый щенок лабрадора

  • 7.02.2017, 12:39

Щенка назвали Фифи — в честь принцессы Фионы из мультфильма «Шрек».

Щенок необычного зеленого цвета родился в Великобритании, сообщает dailymail.co.uk (перевод – euroradio.fm).

Хозяева собаки сперва посчитали ее черной, однако потом заметили зеленый отлив шерсти. Кстати, все другие щенки из того же помета имеют палевый цвет. Их мать, двухлетний лабрадор-ретривер по кличке Милли, имеет коричневую шерсть.

Необычный зеленый цвет у щенка объясняют повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество образуется при распаде гемоглобина. Кстати, оно встречается и у человека: при желтухе оно может накапливаться в коже, придавая ей зеленый оттенок.

Зеленого щенка назвали Фифи — в честь принцессы Фионы из мультфильма "Шрек". Когда Фифи подрастет, хозяева планируют продать ее.


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