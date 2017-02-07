The Guardian: Тайная полиция Сталина наконец названа поименно 13 7.02.2017, 12:57

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В списке сотрудников НКВД более 40 тысяч имен.

«Два десятка лет, начиная с 1993 года, Андрей Жуков не менее трех раз в неделю ходил в московский архив, где часами листал тысячи приказов НКВД - тайной полиции Иосифа Сталина - в поиске имен и званий офицеров этой организации, - сообщает Шон Уокер в The Guardian (перевод – inopressa.ru). - В результате получилось первое исчерпывающее исследование сотрудников НКВД, ответственных за осуществление сталинского «Большого террора» 1937-1938 годов, в ходе которого почти 1,5 млн человек были арестованы и 700 тыс. расстреляны. Это не первое исследование верхушки НКВД, однако впервые выявлены все - от следователей до палачей. В списке чуть более 40 тыс. имен».

«Организация «Мемориал», документирующая преступления сталинской эпохи, выпустила компакт-диск с базой данных этих имен. В ноябре база данных была опубликована в интернете», - говорится в статье.

«Такую работу обычно выполняет группа исследователей или целый институт, а он все сделал один», - сказал Ян Рачинский, сопредседатель «Мемориала».

«Хотя были попытки говорить о темных страницах 1930-х годов, и в Москве в прошлом году открылся музей ГУЛАГа, однако для официальной риторики характерно отодвигание чисток и расстрелов на задний план, - утверждает Уокер. - По словам [историка из «Мемориала» Никиты] Петрова, ни в одном российском школьном учебнике не говорится о «преступлениях» сталинского периода, только об «ошибках». Поэтому, несмотря на план построить мемориал жертвам политических репрессий в Москве в ближайшем будущем, к ним относятся как к жертвам цунами или землетрясения. Рассказ о жертвах без упоминания преступников и преступлений».

«Проблема не в том, что Путин поддерживает Сталина: нет, не поддерживает. Он даже по случаю осуждал сталинские преступления, - сказал Рачинский. - Проблема в том, что Путин не может признать, что государство бывает криминальным».