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Минтруда: В декрет о «тунеядцах» будут внесены изменения

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  • 7.02.2017, 13:21
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Власти не собираются отказываться от антиконституционного побора с граждан.

В декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» могут быть внесены изменения с учетом практики его применения. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БелТА первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

«Решение о введении сбора на финансирование госрасходов принято и уже реализуется. Вместе с тем, поскольку этот механизм для страны абсолютно новый, не исключено, что впоследствии в него будут вноситься корректировки с учетом практики применения», - отметил Андрей Лобович.

Вместе с тем, замминистра подтвердил позицию Лукашенко о необходимости взимания с граждан антиконституционного налога на «тунеядство».

«С точки зрения социальной справедливости уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами трудоспособного возраста также ежегодно», - подчеркнул первый замминистра.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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