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БАТЭ пытался заполучить экс-форварда сборной Австрии

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  • 7.02.2017, 13:13
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Фото: GEPA

Однако Штефан Майерхофер решил продолжить карьеру на родине.

Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине. Ветеран подписал контракт с австрийским клубом «Маттерсбург».

— Год назад я отверг предложение из Южной Кореи, потому что я все еще в отличной форме. Несколько дней назад получил предложение от БАТЭ, а также от одного из клубов второй немецкой бундеслиги. Но в списке «Маттерсбурга» я был номером один, такое доверие подкупило, — цитирует нападающего laola1.at (перевод – tribuna.com).

Майерхофер ранее выступал в составе австрийского «Рапида», английского «Вулверхэмптона», австрийского «Зальцбурга» и английского «Миллуола». Кроме того, в активе нападающего два матча в форме германской «Баварии» и 19 игр в составе национальной сборной Австрии.


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