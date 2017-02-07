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В США изобрели умеющего носить хозяйские вещи робота

  • 7.02.2017, 13:38
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Робот-помощник под названием «Гита» ни в чем не уступает роботизированным героям из «Звездных войн».

Если вы при просмотре «Звездных войн» мечтали о собственном дроиде, который будет везде следовать за вами, носить ваши вещи и помогать делать работу по дому, то теперь ваша мечта вполне может стать реальностью, пишет сайт 120.su.

Компания «Piaggio Fast Forward», находящаяся в Бостоне (США), изобрела робота-помощника под названием «Гита», который ни в чем не уступает роботизированным героям из известной космической саги.

«Гита» прежде всего понравится тем, кто хочет ходить по магазинам, не таская за собой тяжелые сумки, но это не единственное ее предназначение.

Этот робот также может гулять с вашей собакой, благодаря специальному приложению забирать ваши посылки с почты и многое другое.

Благодаря сложной конструкции «Гиты» ваш груз всегда будет находиться строго в вертикальном положении, а мощные колеса защитят самую хрупкую вещь, находящуюся внутри робота, от повреждений.

Следует отметить, что «Гита» — это не какая-то концептуальная разработка, доступная в обозримом будущем. Робот уже запущен в продажу, и его может приобрести любой желающий.


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