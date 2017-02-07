Ярослав Качинский: Украина с Бандерой в Европу не войдет 7.02.2017, 13:45

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Ярослав Качинский Фото: PAP

Глава партии «Право и справедливость» считает, что культ Степана Бандеры может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качинский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям этой страны. Об этом он заявил в интервью изданию «Do Rzeczy», сообщает «Радио Польша».

«Мы не можем долгие годы соглашаться с тем, что в Украине создают культ людей, совершивших геноцид против поляков. Хотя и трудно было превзойти немцев в жестокости, но они их превзошли», - отметил Ярослав Качинский.

«Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту (Украины – ред.) Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Этот вопрос для меня ясен, поскольку мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», - добавил глава партии «ПиС».