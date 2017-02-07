Совет ЕС отменил квоты на белорусский текстиль 2 7.02.2017, 13:53

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Квоты в отношении 33 позиций белорусского текстиля Евросоюз применял с 1993 года.

На сегодняшнем заседании в Брюсселе Совет министров Европейского союза по общим делам единогласно утвердил решение об отмене квот на импорт белорусской текстильной продукции, сообщают naviny.by.

Ранее, 19 января, проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий был одобрен Европарламентом, а 1 февраля — Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).

Квоты в отношении 33 позиций белорусского текстиля Евросоюз применял с 1993 года. Из них 11 позиций являются наиболее приоритетными направлениями экспорта: хлопчатобумажные ткани, брюки, блузки, мужские сорочки, белье, пальто, плащи и жакеты, куртки, платья и юбки, верхняя одежда трикотажная, льняные ткани.

С 2005 года, когда ЕС, выполняя договор ВТО, прекратил квотировать импорт текстильной продукции, Беларусь осталась едва ли не единственной страной в регионе, поставки из которой продолжают жестко регулироваться.

Вопрос снятия квот увязывался с рядом факторов: насколько далеко Беларусь продвинется во вступлении в ВТО, на какие договоренности с ЕС она выйдет, насколько сильно белорусская легкая промышленность будет интегрирована в легкую промышленность Европы.

В 2009 году Еврокомиссия отменила квоты по 13 из 33 позиций импорта белорусского текстиля.