125 лет назад родился командир слуцких повстанцев Антон Сокол-Кутыловский 2 7.02.2017, 13:59

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Выдающий военный и политический деятель Беларуси прожил жизнь, достойную стать сценарием для остросюжетного фильма.

Белорусский военный и общественный деятель, участник Слуцкого вооруженного восстания, православный священник Антон Сокол-Кутыловский родился 7 февраля 1892 года на хуторе Красная Горка в Пинском уезде, сообщает сайт harodniaspring.org.

Происходил из семьи белорусского шляхтича Андрея Сокола-Кутыловского, которая жила на хуторе Переволока-Дорогище (позже Красная Горка), на левом берегу реки Лань недалеко от деревни Чудин (сегодня Ганцевичский район). В 1910 году окончил учительскую семинарию в Поневежисе. Работал учителем на землях современной Литвы. С 1913-го учился в Петрограде на политехнических курсах, где получил специальность "техник сельского огнестойкого строительства". После окончил географический факультет Петербургского университета. В 1915-ом призван в российскую армию. После Казанского военного училища направлен на фронт. Участвовал в боях под Вильнюсом и в Галиции, получил чин капитана. Награжден Георгиевским крестом.

После Февральской революции 1917-го жил на своем хуторе. В августе 1918-го отправился в армию генерала Деникина в Ростов-на-Дону, воевал в его частях. Потом снова вернулся домой. Был призван в Красную армию в Слуцке, откуда через 2 месяца сбежал. В апреле 1919-го отправился в Эстонию в Псковскую белую армию генерала Юденича. Командовал ротой под Петроградом. После поражения Юденича жил в Эстонии без работы и денег. Летом 1920-го приехал в Городею, где жила его жена.

Участвовал в Слуцком вооруженном восстании. Командовал 2-м батальоном в 1-ом Слуцком полку, был командиром 1-й Слуцкой бригады с приданием ему "временных диктаторских полномочий". После ликвидации восстания перешел вместе с солдатами советско-польскую границу и до мая 1921-го был в лагере интернированных. Хранил архив Слуцкой бригады. После перевез его в Вильнюс и передал Брониславу Тарашкевичу. Также сберегал флаг Первого Слуцкого полка. Этот флаг у Сокол-Кутыловского изъяла польская полиция в 1931-ом во время обыска.

В 1921-ом был рукоположен епископом Пантелеймоном (Рожновским) в сан православного священника. В межвоенный период работал в приходах Новогрудского и Слонимского уездов (деревня Острова), учительствовал.

Высказывался за белорусский язык в богослужениях. Причастен к построению храма в местечке Лысково. Сотрудничал с Временной Белорусской Радой, которая стояла на антикоммунистических позициях. После 1939 года прекратил священническое служение и работал техником на стройке в Барановичах. Арестован НКВД в июне 1941-го, сидел в камере смертников.

После нападения немцев на СССР сумел убежать из горящей тюрьмы. Жена и дети были высланы ранее из Беларуси. При немцах работал в Барановичах в городской управе, с октября 1941-го до лета 1944-го был инспектором белорусских школ в Ганцевичах, руководил там Белорусской самопомощью. Участник 2-го Всебелорусского конгресса. После уехал в Прагу, затем - Германию.

Преподавал в школе офицеров БКА. Вместе с дивизией "Беларусь" на западном фронте сдался американцам. 30 апреля 1945-го арестован советской контрразведкой СМЕРШ, вывезен в СССР. Два с половиной года был в Северопечерском концлагере, позже осужден еще на 25 лет. Амнистирован в 1957-ом. Какое-то время жил у сестры в Ганцевичах под наблюдением спецслужб. Выехал на постоянное жительство в польский город Щецин, где жила его дочь. Умер 7 марта 1983 года, похоронен на Центральном щецинском кладбище. Оставил воспоминания о Слуцком восстании.