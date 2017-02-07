Лукашенко – российскому губернатору: Жуликов хватает 19 7.02.2017, 14:16

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Диктатор не стал скрывать, что занимается контрабандой санкционной продукции в Россию.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым, передает БелТА.

"Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил диктатор.

Лукашенко отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, - заметил правитель. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".

Лукашенко не стал скрывать, что занимается контрабандой санкционной продукции в Россию. "Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переработать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не так много свободных мощностей для переработки зарубежного сырья, и в основном они используют продукцию отечественного АПК. "Если у нас есть свободные мощности, чтобы дополнительно переработать, это 3%. У нас свои перерабатывающие предприятия загружены полностью. И что, эти 2-3% какую-то угрозу нанесут России?" - задал риторический вопрос диктатор.

Он заметил, что при всем при этом для Беларуси в товарообороте с Россией складывается отрицательное сальдо в несколько миллиардов долларов.

"Простая экономика. Я уже начинаю думать: наверное, политика - действительно боятся потерять Беларусь. Все-таки тысяча километров коридор, - отметил Лукашенко. - Уже начинаю уговаривать: да выкиньте вы из головы. Публично говорю".

Диктатор напомнил, что когда только он пришел к власти, перед страной стоял выбор: или глубоко интегрироваться с Западом, или сохранить народнохозяйственный комплекс с Россией, созданный еще во времена Советского Союза. "Я выбрал второе. Весь ответ, куда Лукашенко повернул или поворачивает - на Запад или на Восток", - подчеркнул правитель.

При этом он добавил, что тесные связи между Беларусью и Россией существует в целом ряде сфер. "У нас единая оборона, единое ПВО", - привел пример Лукашенко.

"Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, - сказал диктатор. - Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем "союзном государстве", но и в ЕАЭС".

Лукашенко заметил, что за прошедшие два года объем товарооборота в формате ЕАЭС значительно снизился. "Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" – заявил правитель.

"Мы всегда были бы друзьями, братьями, но чтобы иметь навсегда братские отношения, должна быть основа - это экономика. И слава богу, что у нас она очень зависима друг от друга", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу».

Также 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.