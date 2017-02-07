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Дональд Трамп: Мы решительно поддерживаем НАТО

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  • 7.02.2017, 14:34
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фото: ЕРА

Президент США призвал другие страны-члены военного Альянса «осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады».

Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать НАТО, но настоял на увеличении расходов на оборону другими странами-членами Альянса. Об этом сообщает CNN (перевод – liga.net).

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады в Альянс НАТО, чего многие из них уже давно не делают. Многие из них даже не близки к этому. И они должны сделать это", - заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что собирается предоставить Альянсу новое оборудование и самолеты.

Также он призвал к совместной борьбе с террористической группировкой Исламское государство, которая осуществляют свои атаки по всей Европе и в США.


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