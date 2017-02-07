Владимир Некляев: О чем с таким министром культуры говорить? 3 7.02.2017, 14:50

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Владимир Некляев

Назначенные Лукашенко министры не способны на самостоятельное принятие решений.

Не так давно известный белорусский поэт, лауреат Госпремии Владимир Некляев рассказал, как запрещают его выступления. "Сколько меня будут травить? Как Быкова, до смерти?", - возмутился Некляев и адресовал свой вопрос Лукашенко.

Сайт belaruspartisan.org поинтересовался, последовал ли ответ властей на публичное обращение поэта и политика.

-- Ну какая реакция может быть! Независимо от того, доложили о моем обращении Лукашенко или нет, я ни на что не надеялся, и не надеюсь, -- Владимир Некляев.

-- Вы не единственный поэт, который находится в так называемом черном списке. Может, есть смысл творцам организовать какую-то акцию протеста? В конце концов, в суд пойти…

-- Уже сколько раз поднимали эту тему – ничего не меняется! Причем в этих запретах, на мой взгляд, вообще нет никакой логики.

На официальном уровне все говорят, что никаких черных списков не существует. Хотя на самом деле нормально работать люди не могут. На мой взгляд, все эти запреты можно оспаривать в судах. Но белорусский суд – тема отдельного разговора. Я уже находился по судам, и знаю, о чем говорю. Ведь когда меня избили, было несколько судов, и все понимали, знали, что к чему, но даже при очевидных доказательствах все равно выдумывали абы-что! Так что без толку все это...

-- А с министром культуры вы не пробовали обсудить этот вопрос? Он может повлиять на ситуацию?

-- Ну а чего ждать от министра культуры, если его назначал человек, который, скорее всего, и дал команду о запрете? О чем с таким министром культуры можно говорить?..