Ученые узнали, в каких странах живут самые высокие люди 1 7.02.2017, 15:13

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Фото: varlamov.ru

С начала XX века в большинстве стран мира средний рост населения совершил заметный скачок.

Исследователи выяснили, самые высокорослые представители сильной половины человечества проживают в Нидерландах, а среди представительниц слабого пола первенство держат жительницы Латвии, пишет издание aspekty.net.

Оказалось, что высота среднестатистического голландца равняется 182,5 сантиметрам. В женщины в Латвии в среднем вырастают до 168 см.

Статистические данные свидетельствуют, что с начала XX века в большинстве стран мира средний рост населения совершил заметный скачок. Так, например, иранские мужчины за это время «подросли» на 16 см, а женщины в Южной Корее и того больше — на целых 20 см.

Наиболее высокорослыми мужчинами могут похвастаться такие страны как Бельгия, Эстония, Дания, Латвия. Обладателями самого низкого роста среди мужчин являются жители Восточного Тимора. Их рост в среднем составляет 160 см.

Самыми «длинноногими» представительницами прекрасной половины человечества признаны нидерландки, эстонки и чешки, а самыми низкорослыми являются жительницами Гватемалы. Их средний рост — всего 150 см, однако, ученые отмечают, что и гватемалки за последние сто лет заметно выросли, так как в начале прошлого века в среднем их рост составлял только 140 см. Если говорить о средней разнице в росте между мужчинами и женщинами, она, по подсчетам ученых, составляет 12 см.

Ранее самыми высокими людьми на планете были представители африканского континента, однако средний рост жителей многих африканских стран уменьшился за последние полвека. По мнению специалистов, это может быть связано не только с генетическими изменениями, но и с ухудшением состояния окружающей среды.