Мать Птичкина добилась от прокуратуры дополнительной проверки 2 7.02.2017, 15:24

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Минска прокуратура инициировала дополнительную проверку по факту причинения телесных повреждений Игорю Птичкина в СИЗО №1.

Жанна Птичкина, мать погибшего в минском СИЗО №1 Игоря Птичкина, получила ответ на свою повторную жалобу в Прокуратуру Московского района Минска. Женщина просила пересмотреть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений в период пребывания в СИЗО-1 г. Минска ее сыну, который вскоре умер в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщает ПЦ «Весна».

Мать не исключает, что телесные повреждения на теле сына появились в следствии должностного преступления сотрудниками органов внутренних дел, которое выразилось в злоупотреблении властью, превышении власти, бездействии власти.

Из ответа следует, что постановление старшего участкового инспектора Московского РУВД Д. Кротова отменено 2 февраля прокуратурой Московского района Минска, а материалы направлены начальнику УВД администрации Московского района для организации дополнительной проверки.

"В ходе проверки не были приняты надлежащие меры по полному и всестороннему исследованию обстоятельств смерти, вследствие чего постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено преждевременно" - сообщает Жанне Птичкиной заместитель прокурора Московского района И. Жибуль.

Во время следствия эксперты зафиксировали несколько групп телесных повреждений на теле Игоря Птичкина. Одна группа образовались в результате применения ремней для фиксации арестанта к кровати в санчасти СИЗО вместо оказания ему надлежащей медицинской помощи.

Происхождение других ссадин и синяков на разных частях тела появившихся не более, чем за 20 часов до наступления смерти, имеют неустановленное происхождение. Также, как и группа телесных повреждений в виде синяков, образовавшиеся в срок за 7-10 суток до наступления смерти Игоря Птичкина.

Первоначально старший участковый инспектор УВД Московского района Минска Д. Кротов, который проводил проверку еще в августе 2016 года пришел к выводу, что получение Игорем Птичкиным многочисленных телесных повреждений не находится в причинной связи с наступленннем смерти Птичкина:

"Установить происхождение телесных повреждений как в ходе расследования уголовного дела, так и при проведении проверки по выделенным материалам, не представляется возможным".

Напомним, житель Минска Игорь Птичкин умер 4 августа 2013 года в камере медчасти учреждения, где к нему были применены «меры физического сдерживания в виде фиксации ремнями». В таком состоянии Птичкин находился более 20 часов до момента смерти.

Три года понадобилось его матери Жанне Птичкиной, чтобы с помощью правозащитников "Весны" добиться возбуждения уголовного дела за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей фельдшером медчасти СИЗО №1, повлекшее по неосторожности смерть пациента. Суд признал фельдшера СИЗО Александра Крылова виновным и приговорил его к колонии-поселению сроком на три года, который позже Мингорсуд уменьшил до 2 лет и 10 месяцев.