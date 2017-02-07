Виртуозные речи Трампа 1 Илья Мильштейн, «Сноб»

7.02.2017, 15:36

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

На каверзную реплику о Путине президент США отреагировал идеально.

Дональда Трампа в нашем кругу недобитых идеалистов хвалить не принято, но тут нельзя удержаться. Объективность превыше всего. Непредвзятость First!

Телешоумен Fox News Билл О'Райли, беседуя со своим президентом, допустил явную бестактность. Заговорив про Путина и услышав от Трампа, что тот уважает российского лидера, Билл не сдержался и выпалил: «Но ведь он убийца!» И прибавил еще, как бы для тупых, которые чего-нибудь недопоняли: «Путин — убийца». Загоняя собеседника в угол и силясь понять, почему он, собственно, уважает столь недостойного партнера.

Трамп мог отреагировать по-разному.

Он мог возмутиться и наорать на журналиста. Мол, как вы смеете оскорблять моего далекого заокеанского друга, который так верил в меня, называя абсолютным лидером президентской гонки, а еще — ярким и талантливым! Однако после скандалов с хакерскими атаками и слухов о похождениях миллиардера в Москве он должен проявлять осторожность, чтобы не навредить себе. Поэтому орать на журналиста абсолютный лидер не стал.

Еще он мог изумиться: да что вы говорите, а я вот не знал... Но это прозвучало бы очень глупо, а в Америке и без того многие догадываются, что Трамп — не Сократ. А тут бы все догадались.

Наконец, он мог бы с горячностью поддержать интервьюера: о да, он злодей!.. Но тогда все эти дерзкие планы американского президента солидарно с Россией метелить китайцев, иранцев и террористов пошли бы прахом. А он ведь, похоже, надеется, поскольку не Сократ, воплотить в жизнь такую сложносочиненную сделку. Снятие антироссийских санкций в обмен на российское пушечное мясо.

Короче, на каверзную реплику Билла О'Райли Трамп отреагировал идеально. Он откликнулся благодушно. «Есть много убийц, — сообщил президент, внезапно впадая, как в ересь, в неслыханную простоту философского типа. — У нас много убийц. Вы что думаете, наша страна такая уж невинная?»

То есть интонационно он вроде бы и согласился с подстрекателем, развив его мысль. Дескать, и Путин убийца, и мы убийцы, и все убийцы, и пусть кинет в меня камень тот, кто никого еще не убил. Но по сути ничего лишнего не сказал. В этих его фразах при желании можно было обнаружить совершенно невинный, а то и самоуничижительный смысл: все, понимаете ли, убийцы кроме Путина, особенно американцы. Непонятно только, хорошо это или плохо.

Ведь ежели в сценариях ближайшего будущего намечено Make America Great Again, то без масштабных преступлений обойтись будет трудновато. К тому же Дональд Иванович, подобно Владимиру Владимировичу, остро интересуется ядерным оружием и возможностями его применения. Поэтому не исключено, что в изречении «у нас много убийц» содержалась похвала Америке.

Вообще беседа президента с интервьюером парадоксальным образом напоминала известный телефонный разговор Сталина с Пастернаком. С переменой ролей, эпохи, ситуации и всего на свете, но все-таки перекликалась. Имею в виду тот эпизод, когда вождь пытал поэта: «Но он же мастер, мастер?!», а Борис Леонидович отвечал многозначно и невнятно, и в гудении его голоса можно было расслышать гуманистическую бунтарскую ноту: да какая разница?

Впрочем, на том сходство и кончается и оборачивается прямой противоположностью. Ибо Пастернак склонял Сталина к той неожиданной идее, что и больших поэтов не надо убивать, и маленьких, и в принципе, вообразите себе, Иосиф Виссарионович, никого убивать не надо! О том, вероятно, он и хотел поговорить с позвонившим, предлагая встретиться лично, но Сталин в раздражении бросил трубку. О жизни и смерти он ни с кем толковать не хотел, тем более с небожителем, а справки насчет Мандельштама получить не смог. Пришлось самому выкручиваться.

В отличие от Путина, который с присущим ему пресс-секретарем благоразумно решили не углубляться в семантику трамповских речей и обойтись без подробностей, а сосредоточили свое внимание на личности телеведущего. С Трампом ссориться пока не следует, да и стремно, и геополитических надежд с ним связано столько, что лучше бы совсем не конфликтовать. Иное дело — этот отмороженный Билл, пытавшийся спровоцировать нашего Дональда. С ним и будем разбираться, хотя и без особого пыла, поскольку консервативный Fox News тоже нам не враг. Даже скорее союзник, если туда не брезгует приходить Трамп и отвечать на заковыристые вопросы.

Оттого Дмитрий Песков, комментируя скандал с «убийцей», весьма аккуратно излагает свои претензии к информационному каналу. С одной стороны, убийственные фразы О'Райли, конечно, являются «недопустимыми и оскорбительными», и в Кремле «предпочли бы получить извинения в адрес президента» Путина «от такой уважаемой компании», как Fox News. Предпочли бы, да, но если извинений не последует, то и ничего, стерпим. О Трампе ни слова. Будем считать, что он Путина похвалил, срезав зарвавшегося папарацци, представителя уважаемой компании. Или никак не будем считать, а вы там гадайте в своих колонках и авторских комментариях, о чем американский президент беседовал с российским, есть ли жизнь после Трампа и Путина и зачем Сталин звонил Пастернаку.

Мы и будем гадать — что еще остается? Зато все как один, полагаю, сойдемся в том, что на вопрос про убийцу Владимира партнер его Дональд ответил виртуозно. Скоро они встретятся, такие несхожие, но в чем-то главном очень близкие люди, и мы впервые увидим их вдвоем — того и этого, скрепляющих знакомство крепким рукопожатием. А потом они уйдут перетирать мировые проблемы, и по делам их мы узнаем, что все-таки хотел сказать президент Трамп про убийц. Применительно к Америке и России, к жизни и смерти и к судьбам человечества.

Илья Мильштейн, «Сноб»