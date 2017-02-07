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Виктория Азаренко приступила к тренировкам после рождения сына

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  • 7.02.2017, 15:46
Фото: ont.by

Прошло всего 1,5 месяца, а спортсменка уже занимается общей физподготовкой и тренируется на корте.

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам на корте. После родов прошло полтора месяца, и к упражнениям по ОФП уже присоединились первые тренировки на корте, пишет «Прессбол».

В гости к Виктории наведалась первая ракетка, победительница прошедшего "Australian Open" Серена Уильямс.

"Всегда люблю наши встречи на корте и за его пределами! Всегда с любовью к #serenawilliams" — написала Виктория на свой странице в twitter.

Чуть ранее, после победы в Мельбурне, Серену спросили, скучает ли она по соперничеству с Марией Шараповой и Викторией Азаренко.

"Безусловно. Надеюсь, Виктория скоро вернется. Мне кажется, будет здорово, что конкуренция усилится. Для меня Виктория всегда была отличной соперницей. Играть с ней всегда здорово", - ответила американка.


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