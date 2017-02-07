«ГараШ» Курейчика «сделал» по сборам в Минске Эрика Робертса 7.02.2017, 16:05

Какие они, самые кассовые белорусские фильмы: рейтинги столицы и регионов.

24 ― столько белорусских фильмов крутилось в столичных кинотеатрах в течение последних пяти лет. «Еврорадио» стало интересно, какую из этих лент просмотрело больше всего зрителей. Думаете, это картина, на которую государство потратило два с половиной миллиона и в которой сыграл Эрик Робертс?

Нет! Лидером рейтинга стал... «ГараШ» Андрея Курейчика, вышедший на экраны в начале 2016-го года. Его посмотрел 5521 зритель, а сборы с него составили 17625 тысяч новых белорусских рублей (более 8 тысяч долларов). При этом на съемки ленты было потрачено, по словам режиссера, около пяти тысяч долларов. Самое интересное, что «ГараШ» ― единственный из этого списка фильм, который окупился в столице!

Второе место среди белорусских фильмов последних лет занимают «Белые Росы. Возвращение», ремейк бывших «Белых Росов», снятый за деньги государственного бюджета. В Минске ленту Александры Бутор просмотрел 5281 зритель. В прокате фильм собрал 14 724 тысячи белорусских рублей (семь тысяч долларов).

На третьем месте ― детский приключенческий фильм «Чудо-остров или Полесские робинзоны» режиссера Сергея Сычева, съемки которого обошлись государству почти в миллион долларов. Правда, энтузиазма у современных белорусских школьников кино не вызвало: в Минске ленту посмотрело всего 3646 зрителей, а сборы составили 4383 тысяч белорусских рублей (чуть более двух тысяч долларов).

А вот к суперразрекламированому блокбастеру «Мы, братья» минчане отнеслись равнодушно. Бюджет фильма составил 2,5 миллиона долларов, о картине не написал только ленивый, но в итоге ее посмотрело всего 2535 столичных киноманов, на продаже билетов создатели заработали около 2,5 тысячи долларов. Министерство культуры сообщает, что показы «Мы, братья» в Беларуси посетило 40 тысяч человек, а всего в отечественном прокате лента заработала 43 тысячи долларов (и то только билеты на «мегаленту» стоили дешево).

Буквально на 72 зрителей меньше пришло в столичных кинотеатрах на последний фильм Андрея Курейчика «Party-zan фильм» ― 2463 человека. При бюджете более 40 тысяч долларов в столичном прокате лента собрала менее двух тысяч долларов. Однако мы помним, показ комедии Курейчика был частично сорван чиновниками от Минкульта, которые усмотрели в ней элементы порнографии. Режиссер считает, что из-за этого фильм потерял много денег.

Интересно, что на седьмом месте столичного рейтинга оказалась нашумевшая драма Сергея Лозницы «В тумане». Внимание к картине, обладательнице различных кинонаград, проявили всего 1678 минчан. В прокате фильм, затраты на который составили два миллиона евро, в Минске собрал чуть более двух тысяч евро. Тем временем во Франции экранизацию повести Василя Быкова посмотрело 15,5 тысячи человек, в Польше ― более 6 тысяч, а в американском прокате лента собрала 11894 доллара.

Зато в белорусских регионах совсем другие фильмы-фавориты. В прокате Гомеля, например, за последние пять лет самым популярным по посещению стал фильм «Украсть Бельмондо» Николая Князева. В лидерах также «Чудо-остров или Полесские робинзоны», «Мы, братья» и «Государственная граница. Фильмы девятый и десятый». Кстати, девятый фильм «Государственной границы» в 2014-м году в Минске посмотрело... 22 человека, а фильм заработал всего 99 рублей.

Лента «Одинокий остров» стала лидером проката Гродненской области. В 2012 году ее посетил 7951 житель Гродненской (в то же время в столице ее просмотрело всего 574 человека).

«Государственная граница: ложная цель» ― 7926, «Мы, братья» ― 7671, «В тумане» ― 2531, «Украсть Бельмондо» ― 1953.

«Чудо-остров или Полесские робинзоны» на Гродненщине посмотрело 1672 человека, «Белые Росы. Возвращение» ― 1036. «ГараШ» Курейчика ― всего 356 зрителей, правда, его показывали только в двух кинотеатрах области.

«Вообще, за всю историю самыми кассовыми фильмами были «Анастасия Слуцкая»: в нашей области его просмотрело 45028 зрителей, ― говорят в Киновидеопрокате Гродненской области. ― В 2004-2006 также белорусские фильмы имели хорошие сборы. Но тогда ставка делалась именно на организованного зрителя ― и детей, и взрослых. Например, «Вам задание» 2004-го года посетило 67 тысяч зрителей. «Глубокое течение» (2005) ― более 55 тысяч. Детский фильм «Новогодние приключения в июле» ― более 22 тысяч».

В отличие от 2000-х, сейчас кинотеатры есть не во всех районных центрах Беларуси. Поэтому, говорят специалисты, для продвижения белорусских фильмов приходится привлекать административный ресурс и вывозить ленты в регионы: в школы и на предприятия. То есть, если бы не это, реальные просмотры в регионах были такими же, как у Курейчика.