Леонид Судаленко: Возмущение декретом о «тунеядцах» гораздо сильнее, чем кажется властям 6 7.02.2017, 15:59

Леонид Судаленко

Фото: Радыё Свабода

Этим декретом режим Лукашенко просто разрушает себя изнутри.

Каждый день в офисы профсоюза РЭП по всей стране люди приносят собранные подписи за отмену декрета «о тунеядстве», по нескольку десятков и нескольку сотен. Показательный случай произошел 7 февраля в Гомеле.

– К нам в офис приехала молодая женщина из Речицы. Она привезла с собой пакет подписей на распечатанных наших бланках, сказала, что собрала 588 подписей. Когда мы пересчитали, оказалось, что там 720 подписей, – рассказал praca-by.info правозащитник Леонид Судаленко. – Она даже задерживаться не стала. Сказала, что доверяет только нашему профсоюзу. Приехала из Речицы, отдала подписи и уехала. Это очень показательный случай для власти, который свидетельствует о том, что число недовольных несправедливым декретом гораздо больше, чем кажется. Люди идут каждый день. Только сегодня по Гомелю собраны 103 подписи. По моим подсчетам, процентов десять готовы идти на площадь. Люди настроены очень решительно.

По словам Леонида Судаленко, социальная напряженность, которую вызвал этот декрет, несопоставима даже с повышением пенсионного возраста или отменой льгот для детей.

– Я за 11 лет работы в профсоюзе пережил многое. И даже когда у детей забирали льготы на лекарство, или когда повысили пенсионный возраст, не было у людей такого сильного возмущения, как сейчас в связи с этим декретом «о тунеядстве». Наверно, в правительстве Лукашенко враг затесался, который начинает разрушать систему изнутри. Это же надо было так настроить людей против себя? В Беларуси 4,5 миллиона трудоспособного населения, и 400 тысяч, 10 процентов, оказались «дармоедами». И кто? Женщина с 3-летним ребенком, которая вышла из декрета, и не может найти работу? Кому пришло в голову так унижать народ? – прокомментировал профсоюзный юрист.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».