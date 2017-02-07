Лукашенко боится ехать на встречу с Путиным? 15 7.02.2017, 16:13

Дату встречи правителей никак не могут согласовать.

Сроки проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) «союзного государства», на котором должны были встретиться Путин и Лукашенко, пока не согласованы, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки встречи Путина и Лукашенко.

Ранее предполагалось, что встреча состоится 9 февраля.

Напомним, что 26 декабря 20186 года Лукашенко отказался принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко предположил, что отказ диктатор ехать с Санкт-Петербург связан с тем, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти.

«Очевидно, что отношения между двумя диктаторами, между двумя «братскими» режимами плохи как никогда. Подтверждается версия о том, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Белорусскому диктатору это стало известно: спецслужбы Беларуси положили ему на стол некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси», - заявил Дмитрий Бондаренко в комментарии Charter97.org.