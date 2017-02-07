Никто не хочет арендовать автовокзал «Восточный» 7.02.2017, 16:24

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«Минсктранс» безуспешно предлагают вокзал в аренду без проведения торгов.

В настоящее время «Минсктранс» ищет арендатора. Объект 31 января выставлялся на аукцион, но оказался невостребованным.

«К сожалению, пока найти желающих взять здание в аренду не удалось, готовы заключить прямой договор с заинтересованными компаниями без проведения торгов», — приводит БелТА слова начальника отдела рекламы и аренды «Минсктранса» Елена Максимович.

По ее словам, автовокзал предлагается использовать под пункты регистрации автотранспорта, для оказания юридических, страховых, туристических, бытовых услуг, как офис, визовый центр, торговый объект, гостиницу, хостел, кафе, ресторан и др.

Власти планируют отдать комплекс одному арендатору с возможностью сдачи помещений в субаренду (не более 50% от предоставляемых площадей). Предусмотрена возможность сдавать и прилегающую территорию с асфальтобетонным покрытием.

Как отмечается, «Восточный» построили в 1983 году для разгрузки автовокзала «Центральный». Долгое время он оставался крупным транспортным узлом, обслуживая пригородные, междугородные и международные направления. В последнее время в связи с уменьшением загрузки стал терять актуальность и летом 2016 года прекратил принимать пассажиров, использовался только для межрейсового отстоя транспорта. Осенью из здания выехали последние арендаторы.