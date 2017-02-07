Россия забраковала 46 тонн говядины и мяса птицы из Беларуси 7 7.02.2017, 22:45

Грузы возвращены отправителям.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям с 4 по 6 февраля не пустили в Россию более 37 тонн говядины и 9 тонн мяса птицы, сообщает interfax.by.

Партии говядины белорусских предприятий "Любанский Кооппром" (Минская область) и ОАО "Могилевский мясокомбинат" были задержаны в пунктах принятия уведомлений (ППУ) "Красный Камень" (Брянская область) и "Красная горка" (Смоленская область). Они сопровождались сертификатами государственной ветеринарной службы Беларуси. Однако в ходе проверки было установлено, что на тушах срезаны ветеринарные клейма и проведены значительные зачистки мяса - удаление поврежденных участков.

Что же касается 9 тонн мяса птицы производства ОАО "Смолевичи бройлер", то эта партия следовала в Москву и была задержана в брянском ППУ "Красная Горка". При проведении ветконтроля установлено, что дата выработки указана лишь на маркировочной этикетке, а в ветеринарном сертификате и в удостоверении качества она отсутствовала.