закрыть
7 февраля 2017, вторник, 19:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Navi: В киевском аэропорту к нам подходили персонал и пассажиры

1
  • 7.02.2017, 16:32
  • 1,140
Фото: euroradio.fm

Белорусские участники «Евровидения-2017» вернулись из украинской столицы.

Музыканты Navi приняли участие в первом полуфинале Национального отбора Украины на "Евровидение". В беседе с «Еврорадио» Артем Лукьяненко называет выступление Navi в Киеве репетицией "Евровидения" и говорит, что главной стала реакция публики:

"Мы были в аэропорту на следующий день после выступления, к нам подошло очень много людей, и персонал, и сотрудники аэропорта. Видно, что украинцы очень следят за этим конкурсом".

От встречи с Джамалой, по словам Артема, у музыкантов возникло ощущение одной волны и позиции в музыке и жизни. Песню Джамалы "1944" Naviband исполнили по-белорусски.

Вскоре Naviband ожидают промо-поездки в Амстердам, Лондон, Ригу и другие европейские города. А в ближайших планах ― работа над аранжировкой конкурсной песни.

Конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Naviband выступят во втором полуфинале 11 мая.


Мнение

Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет