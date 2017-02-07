Navi: В киевском аэропорту к нам подходили персонал и пассажиры 1 7.02.2017, 16:32

1,140

Фото: euroradio.fm

Белорусские участники «Евровидения-2017» вернулись из украинской столицы.

Музыканты Navi приняли участие в первом полуфинале Национального отбора Украины на "Евровидение". В беседе с «Еврорадио» Артем Лукьяненко называет выступление Navi в Киеве репетицией "Евровидения" и говорит, что главной стала реакция публики:

"Мы были в аэропорту на следующий день после выступления, к нам подошло очень много людей, и персонал, и сотрудники аэропорта. Видно, что украинцы очень следят за этим конкурсом".

От встречи с Джамалой, по словам Артема, у музыкантов возникло ощущение одной волны и позиции в музыке и жизни. Песню Джамалы "1944" Naviband исполнили по-белорусски.

Вскоре Naviband ожидают промо-поездки в Амстердам, Лондон, Ригу и другие европейские города. А в ближайших планах ― работа над аранжировкой конкурсной песни.

Конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Naviband выступят во втором полуфинале 11 мая.