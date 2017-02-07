Диетологи рассказали, как правильно перекусывать на ходу 7.02.2017, 16:55

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Главное правило – еда для перекуса должна быть максимально полезной.

Для того чтобы быстро перекусить, в современном темпе повседневной жизни, довольно часто можно увидеть людей, которые кушают на ходу, вместе с тем еще и разговаривая по телефону, к примеру, пишет orthodox.od.ua.

Американские диетологи уверяют, что такой способ уже стал нормой, но все же необходимо знать о его плюсах и минусах.

Первый плюс перекуса на ходу – экономя времени. Во-вторых, перекус в любом виде и форме будет полезнее полного голода.

Но от приема такого вида пищи очень страдает желудок.

Главное правило – еда для перекуса должна быть максимально полезной! Насытится можно и фруктами или органичными батончиками, чем выбирать жирную и жаренную пищу из фаст-фуда.

Диетологи говорят, что есть на ходу стоит только в самых крайних ситуациях, когда иного выбора просто нет.