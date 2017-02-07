Меркель призвала Путина повлиять на сепаратистов в Донбассе 8 7.02.2017, 17:06

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Фото: AFP

Канцлер ФРГ и президент РФ провели телефонный разговор.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала президента РФ Владимира Путина воспользоваться его влиянием на пророссийских сепаратистов в Донбассе, чтобы прекратить насилие. Об этом сообщил после их телефонного разговора во вторник, 7 февраля, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Меркель и Путин "сошлись во мнении, что для закрепления перемирия необходимо предпринять новые усилия" и попросили министров иностранных дел своих стран, а также их советников оставаться в тесном контакте, сказал он, сообщает DW.

В Кремле сообщили, что, согласно договоренности Меркель и Путина, в ближайшее время состоятся переговоры не только глав МИД, но и "нормандской четверки". "Имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - говорится в сообщении российской стороны.

Днем ранее главы МИД стран Европейского Союза обсудили обострение конфликта на востоке Украины, после чего верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула приверженность Евросоюза минским соглашениям и поддержку "нормандского формата" с участием Франции, Германии, Украины и России.