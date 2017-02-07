Военный вертолет Ми-8 сел в центре Минска 26 7.02.2017, 17:57

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Сегодня на площадке в парке Победы совершил посадку военный вертолет Ми-8.

Так военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО провели совместную тренировку. По ее замыслу вертолет должен был доставить пострадавшего с огнестрельным ранением в лечебное учреждение, пишет onliner.by.

На земле условно раненого встречал реанимобиль со специалистами медицинского отряда специального назначения белорусской армии. Пострадавшего доставили в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил, на базе которого в 2016 году сформирован Республиканский центр огнестрельной травмы.

В рамках таких тренировок медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. Вместе с тем армейские летчики выполняют полеты над населенными пунктами, изучают возможные площадки приземления и отрабатывают посадки в городских кварталах.