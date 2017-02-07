Белорусы будут искать место захоронения Франциска Скорины 1 7.02.2017, 17:56

2,454

Общественная инициатива по поиску места захоронения Франциска Скорины создана в Беларуси.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Анатолий Бутевич.

Как передает БелТА, создана инициативная группа, которая занимается поиском документов. Содействие ее членам готово оказать Министерство иностранных дел Беларуси.

Кроме того, Белорусский фонд культуры, общественная наблюдательная комиссия при Министерстве культуры по вопросам охраны историко-культурного наследия выдвинули предложение о присвоении Национальной библиотеке имени Франциска Скорины, и оно получило поддержку, отметил Анатолий Бутевич.

По имеющимся сведениям, требующим изучения и уточнения, Франциск Скорина умер в Праге, куда переехал в 1535 году. Он занимал должность медика и садовника чешского короля Фердинанда I Габсбурга в королевском замке на Градчанах. Точная дата кончины Скорины также не установлена — большинство исследователей предполагают, что он скончался не позднее 29 января 1552 года.