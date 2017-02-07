Домрачеву включили в окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ 6 7.02.2017, 18:12

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Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Мировое первенство стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Известную белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву включили в окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира по биатлону. Мировое первенство стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Как информирует БелТА, в составе женской сборной вместе с Дарьей Домрачевой выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. Состав мужской сборной следующий: Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей.

В четверг, 9 февраля, пройдет смешанная эстафета. 10-го женщины поучаствуют в спринтерской гонке.