Ульяне Захаренко исполнилось 93 года 16 7.02.2017, 18:22

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Ульяна Захаренко

Мать бывшего министра внутренних дел Беларуси надеется узнать о судьбе своего сына.

6 февраля исполнилось 93 года Ульяне Григорьевне Захаренко — матери экс-министра МВД Беларуси Юрия Захаренко, пропавшего 7 мая 1999 года. В тот день по дороге домой машина Юрия Захаренко была остановлена в Минске группой лиц, которые его захватили и увезли в неизвестном направлении.

17 сентября 1999 года прокуратурой Минска было возбуждено уголовное дело по факту убийства Юрия Захаренко, которое «расследуется» по сегодняшний день. В конце декабря 2016 года потерпевшая по уголовному делу Ульяна Григорьевна получила очередное уведомление из Следственного комитета о том, что сроки предварительного расследования продлены до 25 марта.

Как сообщает БелаПАН, накануне дня рождения Ульяны Григорьевной в местечко Василевичи под Речицей приехали ее навестить правозащитники Олег Волчек («Правовая помощь населению») и Раиса Михайловская («Белорусский документационный центр»).

Они отмечают, что здоровье Ульяны Григорьевны ухудшилось — «картошку не могу порезать, руки не работают». Она ослабла, практически не ходит, но вместе с тем продолжает вместе с юристами правозащитных организаций добиваться правды о судьбе своего сына.

Несмотря на свой возраст, Ульяна Григорьевна всегда готова рассказать журналистам о сыне, да и в целом о жизни поговорить.

«Если бы я сегодня увидела Юру, я бы сказала, сынок, никуда не лезь, а живи спокойно. Вот это бы я сказала ему, потому что это не так-то легко — лезть, куда не надо. Он послушный был. И везде в почете был, а потом почет пропал. Он с нами остался, только мы не видим его».