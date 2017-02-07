закрыть
7 февраля 2017, вторник, 19:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ульяне Захаренко исполнилось 93 года

16
  • 7.02.2017, 18:22
  • 6,521
Ульяна Захаренко

Мать бывшего министра внутренних дел Беларуси надеется узнать о судьбе своего сына.

6 февраля исполнилось 93 года Ульяне Григорьевне Захаренко — матери экс-министра МВД Беларуси Юрия Захаренко, пропавшего 7 мая 1999 года. В тот день по дороге домой машина Юрия Захаренко была остановлена в Минске группой лиц, которые его захватили и увезли в неизвестном направлении.

17 сентября 1999 года прокуратурой Минска было возбуждено уголовное дело по факту убийства Юрия Захаренко, которое «расследуется» по сегодняшний день. В конце декабря 2016 года потерпевшая по уголовному делу Ульяна Григорьевна получила очередное уведомление из Следственного комитета о том, что сроки предварительного расследования продлены до 25 марта.

Как сообщает БелаПАН, накануне дня рождения Ульяны Григорьевной в местечко Василевичи под Речицей приехали ее навестить правозащитники Олег Волчек («Правовая помощь населению») и Раиса Михайловская («Белорусский документационный центр»).

Они отмечают, что здоровье Ульяны Григорьевны ухудшилось — «картошку не могу порезать, руки не работают». Она ослабла, практически не ходит, но вместе с тем продолжает вместе с юристами правозащитных организаций добиваться правды о судьбе своего сына.

Несмотря на свой возраст, Ульяна Григорьевна всегда готова рассказать журналистам о сыне, да и в целом о жизни поговорить.

«Если бы я сегодня увидела Юру, я бы сказала, сынок, никуда не лезь, а живи спокойно. Вот это бы я сказала ему, потому что это не так-то легко — лезть, куда не надо. Он послушный был. И везде в почете был, а потом почет пропал. Он с нами остался, только мы не видим его».


Мнение

Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет