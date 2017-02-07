Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 16% годовых 3 7.02.2017, 18:29

Фото: bymedia

Ставка рефинансирования будет снижена с 17% до 16% годовых с 15 февраля.

С 15 февраля снижаются ставка рефинансирования - с 17% до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 22% до 20% годовых, сообщает БелТА.

В Нацбанке пояснили, что соответствующие решения были приняты правлением и комитетом по монетарной политике Национального банка 7 февраля исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса.

" Прирост потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе - ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале-марте - около 9%", - подчеркнули в управлении информации и общественных связей.

Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 года к январю 2016 года составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям. На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением.

"В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля. На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов", - отметили в Нацбанке и пояснили, что на фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении.

Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.

Напомним, в последний раз ставка рефинансирования снижалась 18 января - с 18% до 17% годовых.