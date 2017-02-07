Белорусский стартап попал в нью-йоркский акселератор и получил $130 тысяч 7.02.2017, 18:44

Основатель Kuoll Дмитрий Кайгородов. Фото: Андрей Давыдчик, dev.by

Starta Accelerator — нью-йоркский «ускоритель», помогающий стартапам с постсоветского пространства запустить бизнес в США.

Белорусский стартап Kuoll, создающий сервис для разработчиков по контролю за ошибками в веб-приложениях, попал в третий набор нью-йоркского Starta Accelerator, сообщает dev.by.

Белорусский Kuoll попал в третий набор акселератора вместе с девятью проектами из России и Украины.

«10 стартапов были отобраны из более 400 заявок в 30 странах Европы и Азии c фокусом на Россию и русскоговорящих предпринимателей, рассказала Firrma директор и партнер Starta Accelerator Екатерина Дорожкина. — Это топ-10 в сфере технологий в финансах (блокчейн и p2p-поручительства), медицине, киберспорте и моде, искусственный интеллект и управление потребителями для розничных сетей и электронной коммерции, speech-to-text технологии, гаджеты».

Основатель и CEO Kuoll Дмитрий Кайгородов сообщил, что каждый из проектов получил поддержку, которую акселератор оценивает в $130 тысяч. В эту сумму входит как грант на $20 тысяч, так и средства на переезд в Нью-Йорк, юридическое и бухгалтерской обслуживание, а также помещение для работы. В обмен Starta Capital получил 7-процентную долю в каждом стартапе.

«Мы заинтересовались этой возможностью, поскольку Starta Capital имеет реноме очень эффективного акселератора: практически все, кто прошел их программу, довольно быстро привлекли новые инвестиции и запустились в США», — говорит Дмитрий Кайгородов.

По данным Starta Accelerator, его выпускниками стали 16 компаний, которые привлекли более $15 млн инвестиций.

Акселерация продолжительностью в 3,5 месяца направлена на развитие бизнеса, продаж, и привлечения предпосевного или инвестиционного раунда А в США от американских венчурных фондов и бизнес-ангелов.

По словам Дмитрия Кайгородова, ключевым фактором акселерационного процесса является тот факт, что бизнес-менторы акселератора «кровно» заинтересованы в росте стартапа — в случае успеха они получают доли в бизнесе. Kuoll — платформа, автоматизирующая процесс контроля качества веб-разработки.

«Она позволяет программистам исправлять баги пользователей так же легко, как и баги, воспроизводимые в собственном браузере, — рассказывал ранее Дмитрий Кайгородов. — Фактически, Kuoll-скрипт встраивается в страницу, записывает действия пользователя, а когда он сообщает о проблеме в службу поддержки, эта видеозапись присоединяется к запросу. На ней разработчик видит код страницы, его динамические изменения, действия пользователя, запросы на сервер, JavaScript Errors, запись в консоль и взаимосвязи между этими событиями».

Проект существует около трех лет. В активе Kuoll победы в национальных стартап-конкурсах, организованных европейскими инкубаторами Startup Wise Guys и Startup Sauna, а также призовое место на Venture Day Minsk 2016.

Сегодня в команде три человека. У Kuoll есть платные клиенты (подписка на сервис для команды стоит $39 в месяц) «даже с миллиардным оборотом», но на самоокупаемость стартап пока не вышел.

«Инструментарий для рынка веб-приложений только формируется, стандартизируется его инфраструктура. Потому у нас есть несколько стратегий дальнейшего развития, направленных в том числе на партнёрство с другими игроками, разрабатывающими технические решения для клиентской части приложений», — отметил Дмитрий Кайгородов.