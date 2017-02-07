Качиньский: Я бы приветствовал Европу в качестве атомной сверхдержавы 7.02.2017, 18:34

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» высказался за укрепление ядерного потенциала стран ЕС.

В интервью авторитетной немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Ярослав Качиньский высказался за укрепление ядерного потенциала стран ЕС. Отвечая на вопрос, должна ли Европа стать атомной державой, лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» отметил, что собственные ядерные силы должны соответствовать российским. Бывший премьер Польши заявил, что приветствовал бы Европу в качестве ядерной сверхдержавы, передает «Радио Польша».

Ярослав Качиньский также высказался за проведение глубокой реформы ЕС, включающей изменение европейских договоров. По мнению польского политика, Евросоюз был успешным проектом, пока не были совершены ошибки при заключении Лиссабонского договора и во время миграционного кризиса. Он считает, что необходимо укрепить национальные государства и ограничить полномочия органов ЕС.

По мнению Качиньского, президент США Дональд Трамп по большей части прав, когда говорит, что выгоду из европейской интеграции извлекает, прежде всего, Германия.

Ярослав Качиньский также отметил, что Польша готова помогать беженцам в странах их происхождения, но прием Европой и или США всех беженцев угрожал бы существованию цивилизации, «основой которой является христианство».

Ярослав Качиньский отнесся также к внутриполитической ситуации в Германии в перспективе парламентских выборов в этой стране. Лидер PiS заявил, что переизбрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ на очередной срок было бы для Польши «лучшим вариантом», поскольку она поддерживает санкции против России.

Также положительным моментом является то, что Германия направляет солдат на восточный фланг НАТО - подчеркнул Ярослав Качиньский.