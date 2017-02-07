Нацполиция Украины отрабатывает пять версий по делу Шеремета 1 7.02.2017, 19:08

Павел Шеремет

Украинская полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства белорусского журналиста.

Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос «Украинской Правды».

«По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, сообщаем, что ГСУ Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета П.Г.» – заявили в полиции.

В НПУ сообщили, что на сегодня в указанном уголовном производстве отрабатываются такие версии относительно возможных мотивов совершения убийства:

- совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

- ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания «Украинская правда» Алены Притулы;

- профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании «Украинская правда» и выступления на радио «Вести»;

- дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

По данным правоохранителей, к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины.

Полицейские отдельно отметили, что не предоставляли депутату Верховной Рады Антону Геращенко материалы этого уголовного производства.

«Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения», - сказали в НПУ.

8 февраля состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства Шеремета. В ней примет участие глава МВД Арсен Аваков и руководство Национальной полиции Украины.

Как известно, 23 января на пресс-конференции в МВД нардеп Геращенко заявил, что знает подробности следствия по делу Шеремета. По его информации, следователи считают, что убийство журналиста было реализовано из диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.

«На сегодня, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года - было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации», – заявил тогда депутат.

Одного из руководителей Украинской правды, теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали – несмотря на выложенное в интернет видео о людях, закладывающих взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.