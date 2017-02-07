закрыть
7 февраля 2017, вторник, 19:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На книжную выставку в Минск пытались пригласить Джоан Роулинг

  • 7.02.2017, 19:10
Джоан Роулинг

Автор книг о Гарри Поттере не сможет приехать в Минск из-за плотного графика.

На книжную выставку в Минск приглашали автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщает citydog.by.

Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб сообщила, что посольство приглашало писательницу приехать в Минск.

– Я, конечно, высылала приглашение для Джоан Роулинг ее агенту, – рассказала Фиона Гибб. – Но, как вы понимаете, ее график расписан на месяцы вперед.

Зато в этом году на ярмарке появятся Эндрю Дикинсон, Джо Данторн, Дэвид Пэрриш и Найджел Робертс. На стенде посольства будут проводить мастер-классы, лекции, презентации и встречи с авторами книг и представителями вузов.

Международная книжная выставка пройдет в Минске с 8 по 12 февраля в НВЦ «Белэкспо» (проспект Победителей, 14).


Мнение

Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет