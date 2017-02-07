На книжную выставку в Минск пытались пригласить Джоан Роулинг 7.02.2017, 19:10

Джоан Роулинг

Автор книг о Гарри Поттере не сможет приехать в Минск из-за плотного графика.

На книжную выставку в Минск приглашали автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщает citydog.by.

Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб сообщила, что посольство приглашало писательницу приехать в Минск.

– Я, конечно, высылала приглашение для Джоан Роулинг ее агенту, – рассказала Фиона Гибб. – Но, как вы понимаете, ее график расписан на месяцы вперед.

Зато в этом году на ярмарке появятся Эндрю Дикинсон, Джо Данторн, Дэвид Пэрриш и Найджел Робертс. На стенде посольства будут проводить мастер-классы, лекции, презентации и встречи с авторами книг и представителями вузов.

Международная книжная выставка пройдет в Минске с 8 по 12 февраля в НВЦ «Белэкспо» (проспект Победителей, 14).