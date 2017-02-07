Цена на Brent опустилась ниже $55 за баррель 7.02.2017, 19:36

Нефть марки Brent впервые с 27 января опустилась ниже $55 за баррель на опасениях очередного роста запасов топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по минскому времени уменьшилась на (1,99%) - до $54,89 за баррель, передает interfax.com.ua.

Министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в среду. Эксперты в среднем ожидают роста запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, до близкого к историческому рекорду уровня.

«Цены на бензин во вторник демонстрируют колоссальное падение и тянут за собой нефтяные котировки, - говорит глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. - Разница в цене между баррелем нефти и баррелем бензина опустилась до менее $10 впервые с ноября».

Кроме того, инвесторы следят за заявлениями крупных компаний нефтедобывающего сектора, которые по-прежнему испытывают трудности.

Так, норвежская Statoil ASA объявила о планах сократить расходы еще на $1 млрд в 2017 году, а британская BP Plc заявила, что ей потребуется увеличить задолженность для обеспечения дивидендных выплат и текущих расходов.