В Минске мужчину обокрали в церкви 7.02.2017, 19:43

Фото с сайта thebestartt.com

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который зашел в церковь, а через некоторое время вышел с рюкзаком, принадлежащим прихожанину.

Столичные правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в хищении у прихожанина церкви рюкзака с личными вещами, сообщает БелТА.

«В милицию обратился молодой человек, который рассказал, что во время посещения им одной из столичных церквей у него был похищен рюкзак с личными вещами», - пояснила Татьяна Обозная.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который зашел в церковь, а через некоторое время вышел с рюкзаком, принадлежащим заявителю.

Согласно приметам, мужчине на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы темные, был одет в темную куртку с капюшоном и вязаную шапку, синие джинсы.