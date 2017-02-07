закрыть
7 февраля 2017, вторник, 19:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске мужчину обокрали в церкви

  • 7.02.2017, 19:43
Фото с сайта thebestartt.com

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который зашел в церковь, а через некоторое время вышел с рюкзаком, принадлежащим прихожанину.

Столичные правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в хищении у прихожанина церкви рюкзака с личными вещами, сообщает БелТА.

«В милицию обратился молодой человек, который рассказал, что во время посещения им одной из столичных церквей у него был похищен рюкзак с личными вещами», - пояснила Татьяна Обозная.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который зашел в церковь, а через некоторое время вышел с рюкзаком, принадлежащим заявителю.

Согласно приметам, мужчине на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы темные, был одет в темную куртку с капюшоном и вязаную шапку, синие джинсы.


Мнение

Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет