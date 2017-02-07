Ангела Меркель: Санкции против РФ нельзя отменять 2 7.02.2017, 19:51

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Ангела Меркель и Беата Шидло

Канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Варшаве.

Минские соглашения пока не выполнены, в связи с чем нельзя говорить об отмене санкций.

Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Польши Беата Шидло на совместной пресс-конференции в Варшаве, сообщает wPolityce.

«Если речь идет об Украине, то Германия и Польша имеют схожие взгляды. «Минск» не реализован и санкции нельзя отменять», - сказала Меркель.

Беата Шидло также выступила за сохранение санкций против России.

«В случае Украины было нарушено международное право и территориальная целостность этой страны. Пока Россия не прекратит свое вмешательство, ЕС должен придерживаться санкционной политики», - сказала премьер Польши.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов , чтобы покончить с насилием на Донбассе.