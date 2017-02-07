Леди Гага прыгнула с вышки во время концерта на Супербоуле 6 7.02.2017, 19:58

11,648

Это событие затмило великолепную игру Тома Брэди в финале Национальной футбольной лиги США.

Леди Гага выступила в финале Национальной футбольной лиги США, сообщает zefir.ua.

Выступление Леди Гага началось с композиции God Bless America, которую певица исполняла на крыше, сиявшей от трех сотен дронов, которые выстроились в форме американского флага.

Затем эпатажная артистка грациозно и бесстрашно бросилась вниз к зрителям, опустилась на специальную платформу, где продолжила выступление и исполнение акробатических номеров.

Ну и, конечно же, финал! Гага поймала блестящий мяч и исчезла.

Говорить можно много, но это стоит того, чтобы увидеть!