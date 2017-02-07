закрыть
7 февраля 2017, вторник, 22:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ночь на среду ожидается до -28 градусов

6
  • 7.02.2017, 20:26
  • 2,733

В среду в Беларуси ожидается морозная погода.

Об этом БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Только по юго-западу страны ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду, по юго-западу могут быть порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 18-24 градусов ниже нуля, в северо-восточных районах Витебщины и Могилевщины столбик термометра опустится до -28 градусов. Теплее всего будет по юго-западу — от 11 до 17 градусов мороза. Днем прогнозируют -9... -15.


Мнение

Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет