В ночь на среду ожидается до -28 градусов 6 7.02.2017, 20:26

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В среду в Беларуси ожидается морозная погода.

Об этом БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Только по юго-западу страны ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду, по юго-западу могут быть порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 18-24 градусов ниже нуля, в северо-восточных районах Витебщины и Могилевщины столбик термометра опустится до -28 градусов. Теплее всего будет по юго-западу — от 11 до 17 градусов мороза. Днем прогнозируют -9... -15.