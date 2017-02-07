Россельхознадзор не волнуют заявления МВД Беларуси 13 7.02.2017, 20:38

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Российское ведомство не инетерсуют доследственные проверки по фактам «дискредитаций отечественных производителей».

Россельхознадзор не видит причин для беспокойства по поводу заявлений МВД Беларуси, которое проводит ряд проверок в отношении чиновников руссийского ведомства и продолжает заявлять в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси, заявила «Радыё Свабода» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за преграду в поставках белорусских продуктов питания в Россию.

В Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок продукции из Беларуси осуществляются в рамках правил международной торговли.

Сегодня Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало заявление о том, что в настоящее время проводится ряд проверок «по действиям, содержащие признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Дискредитация деловой репутации конкурента)».