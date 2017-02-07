Артисты из Беларуси выступят на Tallinn Music Week 2017 7.02.2017, 20:48

Организаторы фестиваля объявили имена 237 артистов из 33 стран, которые с 31 марта по 2 апреля выступят в столице Эстонии.

Беларусь будут представлять Awlnight, ili-ili, Shaman Jungle, Evand, передает «Еврорадио».

Белорусские артисты представляют совершенно разные музыкальные течения: Awlnight ― хип-хоп/электронику, ili-ili ― поп-рок, Shaman Jungle ― world music, Evand ― неоклассику. Для Awlnight это уже вторая поездка на Tallinn Music Week. Кроме этого он недавно выступал на фестивале MENT Ljubljana в Словении. Для остальных это будет первая поездка на европейские шоукейс-фестивали.

«Мы получили из Беларуси 86 заявок и в очередной раз убедились, что вы имеете сильную музыкальную сцену. Повторное приглашение Awlnight ― редкое явление, которое свидетельствует, насколько артист понравился организаторам и публике», ― говорит программный директор фестиваля Tallinn Music Week Раймонд Пылдмаа .

Помимо новичков, на нынешнем Tallinn Music Week выступят группа Onuka (Украина), участник Einstuerzende Neubauten Александр Хаке, известная по сотрудничеству с Питером Гэбриэлом шведская певица Дженни Абрахамсон и другие.